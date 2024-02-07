الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

القصبي يشكر السيسي: "الرئيس الإنسان" يلمس دائمًا معاناة المصريين

القصبى
القصبى

وجه زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى عبد الهادى القصبى رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى على اتخاذه هذه القرارات التى ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية.

وأشاد القصبى بالقرارات التي أعلنها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال القصبى إن هذه القرارات أكدت أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصرى، وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدًا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

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القصبى: الحكومة عازمة على إصلاح البيئة والمناخ التشريعى لجذب الاستثمار

زعيم الأغلبية النواب القصبي السيسي المواطنين الأزمة الاقتصادية

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