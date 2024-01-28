الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عبدالهادى القصبى: القوات المسلحة "نموذج" للدقة والالتزام والجدية

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، إن القوات المسلحة  تعد نموذجًا ومثالًا يحتذى به في كافة المجالات وعلى جميع المستويات ونموذجًا  في الدقة والالتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتأمين البلاد والعباد، والقيام بدورها على خير ما يكون، كما أنها تعمل في الوقت نفسه على مواكبة التشريعات الخاصة بها مع التشريعات الدستورية والتشريعات المصرية حتى يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية العسكرية والمدنية.

وأضاف القصبي، أنه منذ فترة قصيرة انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف والتقاضي على درجتين، ووزارة الدفاع تبادر وتسارع على مواكبة التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية، لذلك الاستئناف أمام المحاكم العسكرية يمثل نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وأشار القصبي، إلى أن مشروع القانون هو انتصار جديد للحقوق والحريات وانتصار للتنسيق مع التشريعات المصرية، لافتًا إلى أن مجلس النواب لن يتوانى عن دعم القوات المسلحة للقيام بدورها.

وأعلن القصبي، عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، داعيًا كافة أعضاء المجلس للموافقة عليه.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.         

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