الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "صناعة النواب" تناقش انتاج الأنسولين في مصر

الأنسولين
الأنسولين

تناقش لجنة الصناعة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة منى عمر، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإنقاذ شركات الغزل والنسيج المتعثرة أو المتوقفة وطلب احاطة حول عدم  إنتاج الأنسولين في مصر حتى الان على الرغم من أهميته البالغة لعدد كبير من السكان.

كما تناقش اللجنة غدًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى مصطفى عاصي، بشأن تأخر عملية تطوير مصنع الدلتا للأسمدة الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاجية المصنع بالكامل.

ويستعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم أيضًا خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس التكنولوجية التطبيقية.

 كما تناقش لجنة الزراعة بالمجلس برئاسة هشام الحصري طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، وهشام الشعيني، وأحمد قورة، بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذلك توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث، فضلًا عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول القصب بالأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل.

 وتستعرض لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب  أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس "BRICS" للاقتصادات الناشئة، والعائد من إنشاء مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في مصر، وأهمية المنظمات والتجمعات الإفريقية ودورها في دعم العلاقات المصرية الإفريقية"، حيث يتحدث السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية حول أهمية تكتل بريكس.

ويعقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.

وتناقش الجلشة العامة لمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اعضاء لجنة الصناعة خطة وزارة قطاع الأعمال العام شركات الغزل والنسيج شركات الغزل والنسيج المتعثرة

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