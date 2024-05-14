موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس فى الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

يرغب كثير من المتابعين في معرفة موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس والقنوات الناقلة، حيث يستعد الفريقان لمباراة مرتقبة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ريال مدريد قد حسم مسألة التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، فيما يستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار على بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند في النهائي يوم 1 يونيو المقبل على استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة ديبورتيفو ألافيس، الفرنسي أوريلين تشواميني والنمساوي ديفيد ألابا بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يدخل مباراة الغد بتشكيل كامل من العناصر الأساسية.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا الثلاثاء في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الفريق المدريدي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

وتُنقل مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطري بصفتها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس على قناة بي إن سبورتس 3 HD.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 90 نقطة، فيما يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة وضمن البقاء في المسابقة الموسم المقبل.