موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره أرسنال، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - تاكيهيرو تومياسو.

خط وسط الملعب: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - تروسارد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت - ماكتومناي - جوني إيفانز - آرون وان بيساكا.

خط وسط الملعب: كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد - هويلاند - جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد وتشيلسي أصحاب المركزين السادس والسابع برصيد 57 نقطة.

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