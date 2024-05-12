صراع نارى بين أرسنال ومانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره أرسنال على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أرسنال يتحدى مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف صدارة الدوري الإنجليزي، والحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب هذا الموسم.

ويخوض فريق أرسنال مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويبحث أرسنال عن تحقيق فوزه الأول على مانشستر يونايتد فى معقله منذ الأول من نوفمبر 2020، وتكرار سيناريو الانتصار مثلما حدث في مباراة الدور الأول بالموسم الحالي، عندما حقق أرسنال فوزًا كبيرًا أمام اليونايتد بنتيجة 3-1.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما وقع في فخ التعادل مع بيرنلي بنتيجة 1-1، قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام كريستال بالاس برباعية نظيفة في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي.

ترتيب أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد وتشيلسي أصحاب المركزين السادس والسابع برصيد 57 نقطة.