رسميًا.. أرسنال يعلن تمديد عقد جورجينو حتى 2025

أعلن أرسنال الانجليزي تمديد عقد لاعبه الإيطالي جورجينو، لمدة موسم إضافي، ليستمر مع الفريق اللندني حتى نهاية الموسم المقبل.

ويلعب جورجينو ضمن صفوف فريق أرسنال منذ انتقاله من فريق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2023.

ونشر النادي الانجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله تمديد عقد جورجينو لمدة موسم، ليرتبط اللاعب بعقد مع الفريق حتى 30 يونيو 2025.

وقال جورجينو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "بقائي لفترة طويلة هنا أمر إيجابي لأنني أشعر أنني جزء من شئ كبير على الفور، شعرت أنني منخرط وفي مكان جيد، لم يكن الأمر كذلك معي دائمًا، لذا عندما تشعر بشئ مثل ذلك فهو أمر مهم".

ولعب جورجينو 35 مباراة بقميص أرسنال منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه.

وأضاف: "أنا سعيد لبقائي، إنه امتياز لي أن أكون جزء من هذه العائلة، عائلتي سعيدة هنا، ونشعر بالاستقرار ومازال أمامنا المزيد".

وأنهى تصريحاته: "لم يكن هناك الكثير من المناقشات لأكون صريحًا، لأنني أشعر بإحساس جيد هنا، ولأنني أعلم أنهم يقدرونني ويريدون بقائي هنا أطول فترة ممكنة، إنه شئ كبير بالنسبة لي، أشعر أن مازال أمامي الكثير من العمل وهذا السبب الذي أبقاني".

وبدأ جورجينو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق فيرونا وانضم للفريق الأول لنادي هيلاس فيرونا في صيف 2010، ثم أعير لنادي سامبونيفاسيس في نفس الفترة، ثم عاد للنادي في صيف 2011 وانتقل من هيلاس فيرونا لنابولي في شتاء 2014 ولعب للفريق حتى صيف 2018 قبل أن ينضم لتشيلسي الذي لعب له 4 مواسم ونصف ثم انتقل لفريق أرسنال.

ولعب جورجينو 51 مباراة بقميص أرسنال منذ انضمامه لصفوف اىلفريق وسجل هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق، من أصل 554 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 48 هدفًا مع الفرق المختلفة التي مثلها، وصنع 33 لزملائه.