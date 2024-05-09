الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أرسنال يعلن تمديد عقد جورجينو حتى 2025

جورجينو
جورجينو

أعلن أرسنال الانجليزي تمديد عقد لاعبه الإيطالي جورجينو، لمدة موسم إضافي، ليستمر مع الفريق اللندني حتى نهاية الموسم المقبل.

ويلعب جورجينو ضمن صفوف فريق أرسنال منذ انتقاله من فريق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2023.

ونشر النادي الانجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله تمديد عقد جورجينو لمدة موسم، ليرتبط اللاعب بعقد مع الفريق حتى 30 يونيو 2025.

وقال جورجينو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "بقائي لفترة طويلة هنا أمر إيجابي لأنني أشعر أنني جزء من شئ كبير على الفور، شعرت أنني منخرط وفي مكان جيد، لم يكن الأمر كذلك معي دائمًا، لذا عندما تشعر بشئ مثل ذلك فهو أمر مهم".

ولعب جورجينو 35 مباراة بقميص أرسنال منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه.

وأضاف: "أنا سعيد لبقائي، إنه امتياز لي أن أكون جزء من هذه العائلة، عائلتي سعيدة هنا، ونشعر بالاستقرار ومازال أمامنا المزيد".

وأنهى تصريحاته: "لم يكن هناك الكثير من المناقشات لأكون صريحًا، لأنني أشعر بإحساس جيد هنا، ولأنني أعلم أنهم يقدرونني ويريدون بقائي هنا أطول فترة ممكنة، إنه شئ كبير بالنسبة لي، أشعر أن مازال أمامي الكثير من العمل وهذا السبب الذي أبقاني".

وبدأ جورجينو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق فيرونا وانضم للفريق الأول لنادي هيلاس فيرونا في صيف 2010، ثم أعير لنادي سامبونيفاسيس في نفس الفترة، ثم عاد للنادي في صيف 2011 وانتقل من هيلاس فيرونا لنابولي في شتاء 2014 ولعب للفريق حتى صيف 2018 قبل أن ينضم لتشيلسي الذي لعب له 4 مواسم ونصف ثم انتقل لفريق أرسنال.

ولعب جورجينو 51 مباراة بقميص أرسنال منذ انضمامه لصفوف اىلفريق وسجل هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق، من أصل 554 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 48 هدفًا مع الفرق المختلفة التي مثلها، وصنع 33 لزملائه.

جورجينو ارسنال تمديد عقد جورجينو الدورى الانجليزى تشيلسى

الأكثر قراءة

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

حريق بمحيط فيلا عبد الحليم حافظ فى المهندسين

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

بالأسماء.. 4 مصابين فى حادث تصادم على طريق جمصة- المنصورة بالدقهلية

المعمل الجنائى يعاين حريقًا داخل قطعة أرض فى المهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين