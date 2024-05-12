نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية

نفدت تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بعد طرحها بساعتين على موقع TAZKARTI.COM، في المباراة المقرر لها الثامنة مساء يوم 19 مايو من الشهر الجاري في إياب نهائي البطولة الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان يوم 19 مايو الجاري على استاد القاهرة في إياب نهائي الكونفدرالية.

وتقام مباراة الذهاب اليوم الأحد الموافق 12 مايو على ملعب بركان البلدي بالمغرب.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 75 جنيها لـ 500 جنيه.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان على النحو الآتي:

الدرجة الثالثة يمين ويسار: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى يمين ويسار: 250 جنيها

المقصورة: 500 جنيه

على صعيد آخر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض".

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري وسعد عابدين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي وطاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء.

جدير بالذكر أن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، يترأس بعثة الزمالك، ويرافقه كل من الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، والدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس الإدارة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان على ملعب بركان البلدي بالمغرب، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

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