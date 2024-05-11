الزمالك بـ"الزى التقليدى" أمام نهضة بركان فى نهائى كأس الكونفدرالية

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية للموسم الجاري 2023-2024.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة نارية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب "البلدي" في المغرب، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنتهي مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض".

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كلا من، عمرو أبو العز المدير الإداري وسعد عابدين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي و طاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء.

يذكر أن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، يترأس بعثة الزمالك، ويرافقه كل من الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، والدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس الإدارة.

مشوار الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفيدرالية

كان فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلّب على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

بينما تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الكونفيدرالية، بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من المسابقة.