الزمالك يعقد اجتماعًا مع منسقى مباراة نهضة بركان.. ومؤتمر صحفى لجوميز غدًا

استقبل مسئولو نادي الزمالك، بفندق إقامة بعثة الفريق في المغرب، كلاً من الليبي علي جيلاني مراقب مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، والموريتاني إبراهيم داو، المنسق الأمني للقاء.

واجتمع الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، والدكتور عبد الله جورج، مستشار مجلس الإدارة، وعمرو أبو العز، المدير الإداري وباسم زياده مسئول العلاقات العامة مع منسق اللقاء والمراقب الأمني.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي، في العاشرة مساء بعد غد الأحد، بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية "نسخة 2023 /2024".

ومن جانب آخر، يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، مؤتمراً صحفياً في الواحدة ظهر غداً السبت بتوقيت المغرب، الثالثة عصراً بتوقيت مصر في أكاديمية بركان للحديث عن لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يتواجد عمر جابر لاعب الفريق، في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

وكانت بعثة الزمالك برئاسة حسن لبيب، رئيس مجلس الإدارة، وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر أمس الخميس. ويرافق البعثة كل من حسام المندوه، أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

اجتماع الزمالك مع منسقي مباراة نهضة بركان

اجتماع الزمالك مع منسقي مباراة نهضة بركان