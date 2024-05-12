تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد قبل قمة الدورى الإنجليزى

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره أرسنال، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 190 في تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد.

- التقى الفريقان من قبل في 189 مباراة، حقق خلالهم أرسنال الفوز في 67 مباراة، مقابل 80 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 42 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أرسنال 275 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 300 هدف من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وعلى الصعيد المحلي، تقابل الفريقان من قبل في 63 مباراة، حقق خلالهم أرسنال الفوز في 19 مباراة، مقابل 26 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 18 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أرسنال 73 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 88 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الموسم الحالي، قد انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 3-1.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب أرسنال و مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد وتشيلسي أصحاب المركزين السادس والسابع برصيد 57 نقطة.