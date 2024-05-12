الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد قبل قمة الدورى الإنجليزى

أرسنال ومانشستر يونايتد
أرسنال ومانشستر يونايتد

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره أرسنال، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 190 في تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد.

- التقى الفريقان من قبل في 189 مباراة، حقق خلالهم أرسنال الفوز في 67 مباراة، مقابل 80 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 42 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أرسنال 275 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 300 هدف من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وعلى الصعيد المحلي، تقابل الفريقان من قبل في 63 مباراة، حقق خلالهم أرسنال الفوز في 19 مباراة، مقابل 26 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 18 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أرسنال 73 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 88 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الموسم الحالي، قد انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 3-1.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة   beIN Sports HD 1

txt

صراع نارى بين أرسنال ومانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

txt

نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفيدرالية

ترتيب أرسنال و مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد وتشيلسي أصحاب المركزين السادس والسابع برصيد 57 نقطة.

أرسنال ومانشستر يونايتد ارسنال مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

"الطريقة الأكبرية": تطوير مساجد آل البيت يساهم فى نشر الوسطية.. ونشكر الرئيس السيسى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن 2024.. موعد التقدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة