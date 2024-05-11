السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على إستاد "المحلة".

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-5-2024 والقنوات الناقلة

كولر يشاهد 4 مباريات لـ"بلدية المحلة" ويختار قائمة المباراة اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل 

ستُذاع مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

الأهلي يواجه بلدية المحلة في دوري نايل

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل للصعود لقمة مسابقة دوري نايل، للحفاظ على اللقب المحلي لهذا الموسم.

وتُعد هذه المباراة بمثابة "البروفة الأخيرة" لفريق الأهلي قبل السفر إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري.

في المقابل، يرغب فريق بلدية المحلة، بقيادة المدرب أحمد عبدالرءوف، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب المسابقة، مستغلًا عامل الأرض.

txt

الأهلى يصطدم ببلدية المحلة فى البروفة الأخيرة قبل نهائى إفريقيا

txt

مانشستر سيتي يواجه فولهام للاقتراب من لقب البريميرليج.. ومرموش يبحث عن التأهل الأوروبي

ترتيب الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب دوري نايل، برصيد 30 نقطة، بعد خوض 14 مباراة حتى الآن.

بينما يحتل فريق بلدية المحلة حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، من 20 مباراة للفريق في الدوري حتى الآن، حقق الفوز فى 5 مباريات وخسر 11 لقاء وتعادل فى 4.

اقرأ أيضا 

الأهلى يصطدم ببلدية المحلة فى البروفة الأخيرة قبل نهائى إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة موعد مباراة الاهلى مباراة الاهلى الاهلى الأهلي ضد بلدية المحلة دوري نايل

مواد متعلقة

بعد إعلان رحيله عن باريس.. كواليس انتقال كيليان مبابى إلى ريال مدريد

"الوداع الأخير".. صحف إسبانيا تبرز قرار رحيل مبابى عن باريس سان جيرمان

بعد قرار رحيله.. ماذا قدم كيليان مبابى مع باريس سان جيرمان؟

كلوب ينافس أرتيتا وجوارديولا على جائزة أفضل مدرب فى البريميرليج

بعثة الزمالك تصل المغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

الزمالك يُثير أزمة "نادى القرن" من جديد أثناء السفر للمغرب

غياب صلاح.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

موعد مبارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

الأكثر قراءة

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

التحريات: سرعة "التريلا" الزائدة وراء الحادث المروع على الطريق الدائرى

أسعار السلع الأساسية فى مصر اليوم 11 مايو 2024.. استقرار فى بعضها

يطلق الأربعاء.. التاكسى الكهربائى "رفاهية لا متناهية" بالعاصمة الإدارية

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟