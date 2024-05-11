موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على إستاد "المحلة".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

الأهلي يواجه بلدية المحلة في دوري نايل

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل للصعود لقمة مسابقة دوري نايل، للحفاظ على اللقب المحلي لهذا الموسم.

وتُعد هذه المباراة بمثابة "البروفة الأخيرة" لفريق الأهلي قبل السفر إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري.

في المقابل، يرغب فريق بلدية المحلة، بقيادة المدرب أحمد عبدالرءوف، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب المسابقة، مستغلًا عامل الأرض.

ترتيب الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب دوري نايل، برصيد 30 نقطة، بعد خوض 14 مباراة حتى الآن.

بينما يحتل فريق بلدية المحلة حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، من 20 مباراة للفريق في الدوري حتى الآن، حقق الفوز فى 5 مباريات وخسر 11 لقاء وتعادل فى 4.

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