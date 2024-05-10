كولر يشاهد 4 مباريات لـ"بلدية المحلة" ويختار قائمة المباراة اليوم

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلى معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويختار السويسري مارسيل كولر قائمة الأهلي التي ستدخل المعسكر لخوض اللقاء وتضم محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وتشهد غياب محمد عبدالمنعم للإيقاف لتراكم الإنذارات وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر للإصابة، ويخضع رامي ربيعة لفحص طبي أخير لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة أو غيابه بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية في الأنكل خلال مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

تغادر حافلة الفريق إلى المنصورة للمبيت عقب المران قبل خوض مواجهة بلدية المحلة ثم العودة للقاهرة لبدء مرحلة التركيز والتجهيز لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين على هامش المران من أجل شرح ملخص آخر 4 مباريات لبلدية المحلة، منها مباراة الفريقين في الدور الأول للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس.

كولر طلب تقريرًا عن ثغرات بلدية المحلة

وحصل كولر على مجموعة من المباريات الأخيرة لفريق بلدية المحلة استعدادًا لمواجهة الفريقين المرتقبة على ملعب الأخير، غدًا السبت، سواء أمام الاتحاد السكندري وسموحة وزد إف سي والأهلي.

ويرغب المدير الفني في وضع خطته في ظل بعض الغيابات المؤثرة في خط الدفاع ومشاركة ياسر إبراهيم رغم عدم جاهزيته الفنية بنسبة 100% في المباريات.

كان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، كشف الحالة الطبية للثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا، لاعبي الفريق، عقب مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن رامي ربيعة تعرض لكدمة قوية أسفل الكاحل، وسوف يخضع لاختبار طبي أخير اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته.

وأضاف أحمد جاب الله أن كوكا يعاني من آثار كدمة قوية في الركبة بعد انتهاء مباراة الاتحاد، وسوف يخضع أيضًا لفحص جديد قبل مران اليوم الجمعة قبل السفر إلى المنصورة للمبيت.

وفاز الفريق الأول بنادي الأهلي برباعية مقابل هدف للاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.