الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يشاهد 4 مباريات لـ"بلدية المحلة" ويختار قائمة المباراة اليوم

كولر
كولر

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلى معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويختار السويسري مارسيل كولر قائمة الأهلي التي ستدخل المعسكر لخوض اللقاء وتضم محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وتشهد غياب محمد عبدالمنعم للإيقاف لتراكم الإنذارات وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر للإصابة، ويخضع رامي ربيعة لفحص طبي أخير لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة أو غيابه بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية في الأنكل خلال مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

تغادر حافلة الفريق إلى المنصورة للمبيت عقب المران  قبل خوض مواجهة بلدية المحلة ثم العودة للقاهرة لبدء مرحلة التركيز والتجهيز لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين على هامش المران من أجل شرح ملخص آخر 4 مباريات لبلدية المحلة، منها مباراة الفريقين في الدور الأول للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس.

كولر طلب تقريرًا عن ثغرات بلدية المحلة

وحصل كولر على مجموعة من المباريات الأخيرة لفريق بلدية المحلة استعدادًا لمواجهة الفريقين المرتقبة على ملعب الأخير، غدًا السبت، سواء أمام الاتحاد السكندري وسموحة وزد إف سي والأهلي.

ويرغب المدير الفني في وضع خطته في ظل بعض الغيابات المؤثرة في خط الدفاع ومشاركة ياسر إبراهيم رغم عدم جاهزيته الفنية بنسبة 100% في المباريات.

 كان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، كشف الحالة الطبية للثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا، لاعبي الفريق، عقب مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن رامي ربيعة تعرض لكدمة قوية أسفل الكاحل، وسوف يخضع لاختبار طبي أخير اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته.

وأضاف أحمد جاب الله أن كوكا يعاني من آثار كدمة قوية في الركبة بعد انتهاء مباراة الاتحاد، وسوف يخضع أيضًا لفحص جديد قبل مران اليوم الجمعة قبل السفر إلى المنصورة للمبيت.

وفاز الفريق الأول بنادي الأهلي برباعية مقابل هدف للاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الاهلى بلدية المحلة قائمة الأهلي الترجي كولر

مواد متعلقة

عاجل| قرار من كولر بشأن محمد الشناوى وياسر إبراهيم قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

كولر فى ليلة الرباعية: عمر كمال "جوكر" وهذا سبب استبعاد اللاعبين

كولر يحذر دفاع الأهلى من رباعى الاتحاد قبل "معسكر الإثنين"

الأكثر قراءة

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

محمد الباز: مصر جادة فى تهديد إسرائيل بإلغاء "كامب ديفيد"

الفراخ بـ85 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين فى شرق رفح

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

القبض على أدمن تطبيقات إلكترونية ينشر أسعارًا غير حقيقية للذهب والعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل