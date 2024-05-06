كولر يحذر دفاع الأهلى من رباعى الاتحاد قبل "معسكر الإثنين"

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين من أجل شرح خطته وأسلوبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري في السابعة من مساء غدٍ، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري على ستاد القاهرة الدولي.

وركز كولر في محاضرته الفنية على ضرورة وضع تكليفات خاصة إلى المدافعين لإيقاف خطورة مهاجمي الاتحاد السكندري، خاصة الأنجولي مابولولو هداف الفريق والذي ينافس على لقب هداف الدوري، وعبدالغني محمد وأحمد عادل ميسي وعمر الوحش.

وطالب المدير الفني للأهلي من رباعي الدفاع ضرورة تقارب الخطوط أمام رباعي زعيم الثغر وعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في آخر مبارياته وتحقيق المكسب بصعوبة بالغة.

وحذر "كولر" من تكرار الأخطاء الفردية وتحدث مع رامي ربيعة على ضربة الجزاء التي تسبب فيها خلال لقاء الإسماعيلي وضرورة التعامل بذكاء مع أي كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء.

ومنح كولر اللاعبين راحة سلبية، أمس، من التدريبات بسبب الإجهاد من ضغط المباريات ويخوض الفريق تدريبًا وحيدًا قبل مواجهة زعيم الثغر.

كولر: قدمنا مباراة قوية.. وسعداء بالفوز على الجونة

وأبدى كولر سعادته بالمستوى الذى ظهرعليه لاعبوه خلال مواجهة الجونة والفوز بثلاثية نظيفة واستمرار التقدم فى مسابقة الدورى.

وقال إنه توقع طريقة لعب الجونة، وإن الفريق بدأ المباراة بقوة وسجل هدف التقدم، واستطاع اللاعبون تنفيذ تعليماته وبين الشوطين وجه اللاعبين بالاستحواذ على الكرة والهدوء، ما ساعد على تسجيل الهدفين الثانى والثالث.

أضاف كولر: سعيد بارتداء علي معلول شارة الكابتن، لأنه يملك أرقامًا تاريخية له داخل النادي، وهذه لحظة تاريخية وسعيدة له بالتأكيد. والمباراة الماضية وصل لرقم قياسي في صناعة الأهداف مع الفريق.

وردًّا على سؤال حول استبعاد أفشة من قائمة المباراة قال كولر: الموضوع بسيط، وكل اللاعبين جاهزون دون إصابات باستثناء عبدالقادر والشناوي. وأختار قائمة كل مباراة ويتم استبعاد ١٢ لاعبًا تقريبًا.

واستكمل: “اللاعبون الذين شاركوا في آخر مباراتين قدموا كل ما لديهم وحققوا الفوز. أي لاعب يرغب في المشاركة عليه بذل مزيد من الجهد في التدريبات للعودة إلى القائمة من جديد. أناقش الجهاز الفني قبل كل مباراة لاختيار الأفضل ولتحقيق المكسب وأي لاعب يتطور مستواه أو يجتهد في التدريبات نضيفه إلى القائمة”.