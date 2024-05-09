موعد مبارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، والذي سيجمع بين ناديي ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

موعد مبارة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة نارية مرتقبة أمام نظيره بروسيا دورتموند، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

ومن المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتعد هذه المرة الخامسة في التاريخ التي سيستضيف فيها ملعب "ويمبلي" مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ستُذاع مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports.

مشوار ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ الألماني بالفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما تأهل فريق بروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

يذكر أن فريق ريال مدريد يمتلك الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 لقبًا، بينما حقق فريق دورتموند البطولة مرة واحدة فقط في موسم 1996-1997.