الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الصحف العالمية تحتفل بتأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال على حساب البايرن

ريال مدريد
ريال مدريد

علّقت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على تأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ.

ونجح فريق ريال مدريد في القيام بريمونتادا مثيرة والفوز أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وسجل ألفونسو ديفيز هدف بايرن ميونخ الوحيد في الدقيقة 68، قبل أن يُدرك خوسيلو التعادل ويتقدم بهدفيه في الدقيقتين 88 و90+1 من زمن اللقاء.

الصحف العالمية تحتفل بتأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال 

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي عنونت "ريمونتادا أخرى من ريال مدريد"، مُضيفة: "ريال مدريد يقلب الطاولة ويتقدم بهدفين على بايرن ميونخ في الدقائق الأخيرة من اللقاء".

وتابعت الصحيفة: "خوسيلو ينقذ ريال مديد ويمنحه التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفضل هدفيه في مرمى بايرن ميونخ". 

صحيفة "ماركا" الإسبانية

 

فيما خرجت صحيفة "آس" بعنوان "هذه المعجزة تقود الريال الى النهائي"، مُضيفة: "ريال مدريد 2-1 بايرن ميونخ، بفضل هدفي خوسيلو".

وتابعت الصحيفة: "ريال مدريد ينجح في قلب الطاولة والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا".

صحيفة "آس"

بينما جاءت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان "ملحمة كروية وجدل تحكيمي كبير"، مُضيفة: "ريمونتادا مثيرة من ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في الدقائق الأخيرة من اللقاء".

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى الجدل التحكيمي الكبير التي وصفته بأنه "ظلم" بايرن ميونخ، دون اللجوء إلى تقنية الفيديو VAR.

صحيفة "موندو ديبورتيفو"

 

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ولم تختلف صحيفة "سبورت" عن البقية، إذ عنونت "لا جديد.. ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال على حساب بايرن ميونخ".

وأضافت الصحيفة:"خوسيلو يسجل هدفي تأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال".

أما صحيفة "بيلد" الألمانية، فعنونت "دراما بايرن ميونخ"، مُضيفة:"العملاق البافاري يوّدع دوري الأبطال رغم التقدم في النتيجة".

وتابعت الصحيفة:"وقت مرير قبل صافرة النهاية، تقضي على أحلام بايرن ميونخ في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد، بفضل هدفي خوسيلو".

صحيفة "بيلد" الألمانية

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وبناءً عليه، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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