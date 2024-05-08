موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي بمدينة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية موسم 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بينما تقام مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 19 من الشهر ذاته.

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما تخطى عقبة فريق دريمز الغاني بالتعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب بالقاهرة والفوز بثلاثية نظيفة في مباراة العودة التي أقيمت في مدينة كوماسي بغانا.

في المقابل وصل نهضة بركان المغربي للنهائي دون أن يلعب في الدور نصف النهائي بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

غيابات الزمالك في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية

ويعاني الزمالك من غياب عدد كبير من اللاعبين أمثال مصطفى الزناري وشيكابالا ومصطفى شلبي للإصابة وناصر ماهر وعبدالله السعيد وسيف فاروق جعفرلعدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

وسبق أن التقي الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفيدرالية عام 2019 وفاز نهضة بركان بملعبه بهدف دون رد في مباراة الذهاب ثم فاز الزمالك في مباراة العودة باستاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد واحتكم الفريقان لركلات الترجيح وفاز الزمالك وتوج باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تقوم مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" التي تملك حقوق البث الرسمي والحصري للبطولة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط بنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل في وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة وخلال فترة الاستراحة بين الشوطين يضم نخبة من أفضل نجوم التحليل في العالم العربي.

يدير مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان طاقم تحكيم من كينيا بقيادة بيتر واويرو كاماكو ويساعده جيلبرت كيبوكيتش وستيفن إليزار أونيانجو ومعهم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكما رابعا والتونسي هيثم قيراط حكم فيديو والجنوب إفريقي توم أبونجيل مساعد أول لحكم الفيديو والزامبية ديانا شيكوتيشا مساعد ثان لحكم الفيديو.