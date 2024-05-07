مجدى أبو المجد يكشف أسباب رحيله عن تدريب "يد الزمالك"

عقد مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب إجتماعًا مع مجدي أبو المجد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

شهدت الجلسة، الاتفاق على أن توجيه الشمر لمجدى ابو المجد في حيت تم تكليف الجهاز المعاون لابو المجد بالقيادة الفنية خلال الفترة .

ويستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، لاستئناف مشواره في نهائيات بطولتي الدوري وكأس مصر.

من جانبه، أكد مجدي أبو المجد أنه رحل عن الزمالك بالاتفاق مع مجلس الإدارة من أجل مصلحة الفريق الذي يستعد للمشاركة في نهائيات الدوري أمام الأهلي بعد 10 أيام".

وعن سبب الرحيل، أوضح مجدي

أبو المجد: انه طلب مجموعة من المطالب ولكن تعذر على مجلس الإدارة تلبيتها .

في المقابل كان هناك مطالب لمجلس الإدارة يصعب تنفيذها ايضا لذلك كان من الافضل النظر لمصلحة فريق الزمالك وفضلت الاعتذار والرحيل وأن أترك منصبي، والأهم هو مصلحة الزمالك في الوقت الحالي".

أضاف أبو المجد "علاقتي جيدة بالجميع دخل نادي الزمالك بيتي وكان الأهم أن نبحث عن مصلحة النادي، حتى أننا تباحثنا في البديل وقلت رأيي أن الأفضل هو تواجد أحمد رمضان هتلر وإيهاب محسن بحكم درايتهم بالأمور داخل الفريق".

وتأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي المقام حاليا في مدينة وهران الجزائرية، بعد فوزه على نظيره جي إس كي الكونغولي، بنتيجة 41 - 29، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، واستطاع الفريق أن ينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة21 - 13، قبل أن يواصل أبناء ميت عقبة تفوقهم في الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة41 - 29.