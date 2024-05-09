الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعثة الزمالك تصل المغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار "وجدة أنجاد الدولي" بالمغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في بطولة الكونفيدرالية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب "البلدي" في المغرب، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بعثة الزمالك تصل المغرب

ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار "وجدة أنجاد الدولي" بالمغرب، ومن ثم ستتوجه البعثة بالحافلة إلى مقر فندق الإقامة في مدينة السعيدية، قبل مواجهة نهضة بركان المرتقبة في بطولة كأس الكونفيدرالية.

 كانت إدارة نادي الزمالك قد حرصت على توفير طائرة خاصة لبعثة الزمالك للسفر إلى المغرب، في محاولة لتوفير سُبل الراحة قبل المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان.

ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ويرافقه كل من الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، والدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس الإدارة.

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية، على استاد "القاهرة الدولي"، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مشوار الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفيدرالية

كان فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلّب على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

بينما تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الكونفيدرالية، بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من المسابقة.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-5-2024 والقنوات الناقلة

بعثة الزمالك تطير للمغرب لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

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