الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر على يد السد

السد
السد

ودع فريق الوكرة والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري حمدي فتحي، بطولة كأس أمير قطر من دور ربع النهائي، بهزيمته أمام السد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي.

الجزائري بغداد بونجاح افتتح التسجيل لـ السد في الدقيقة 20 من متابعة لتمريرة زميله بلاتا.

لاعبو الوكرة كثفوا محاولاتهم للتسجيل لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليودعوا البطولة من دور ربع النهائي.

وسجل بونجاح هدفًا آخرًا في الدقيقة 94 لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشارك المحترف المصري حمدي فتحي في المباراة كاملة مع فريقه الوكرة، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 95.

بذلك ضرب السد موعدًا مع الدحيل في نصف نهائي كأس أمير قطر.

جدير بالذكر أن الوكرة كان قد تُوج بطلًا لكأس قطر للمرة الثانية في تاريخه، بقيادة حمدي فتحي، بعد الفوز على الريان في المباراة النهائية.

حمدى فتحى السد كأس أمير قطر بغداد بونجاح الوكرة

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