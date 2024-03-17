الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

انضمام حمدي فتحي ومحمد شريف لمعسكر منتخب مصر

حمدي فتحي ومحمد شريف
حمدي فتحي ومحمد شريف

انضم اليوم الثنائي حمدي فتحي المحترف بنادي الوكرة القطري ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي، لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، المقام بالقاهرة استعدادا للمشاركة في كأس عاصمة مصر الذي يضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

حضر الثنائي حمدي فتحي ومحمد شريف المحاضرة الفنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، عقب وصولهم لفندق الإقامة.

وشارك الثنائي في مران المنتخب اليوم المقرر انطلاقه في التاسعة والنصف باستاد القاهرة الدولي.

ويواصل منتخب مصر الأول تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الودية المقرر إقامتها بمصر وهو المران الذى شهد انضمام مصطفى شلبى لاعب الزمالك الذى تم استدعاءه بديلا لحسين الشحات لاعب الأهلى الذى تم استبعاده للإصابة.

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