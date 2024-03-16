السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يعلن إصابة حسين الشحات واستبعاده من معسكر الفريق

الشحات
الشحات

خضع حسين الشحات لاعب منتخب مصر لأشعة ورنين مغناطيسي بعد أن اشتكى اللاعب من آلام عضلية خلال  فترة الإحماء، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة، بعدما أثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات  وعدم المجازفة به وعودته لناديه.

ونجحت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي وسيف الوزيري، بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري، في استضافة الكأس الودية الرباعية SU cup Cairo 2024 للمنتخبات والتي تضم مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة اعتذار الشركة الأجنبية المنظمة للدورة عن الوفاء بوعودها تجاه الأربعة منتخبات من إقامة وسفر وتوفير ملاعب تدريب على أعلى مستوى بما يتناسب مع حجم المنتخبات المشاركة في الدورة، لتنجح المتحدة في إنهاء الأزمة واستضافة الأربعة منتخبات في القاهرة، بعد موافقة الاتحادات الثلاثة على اللعب بالقاهرة، وثقتها على قدرة الجانب المصري في تنظيم بطولة كبيرة، خاصة أن المتحدة للرياضة سبق لها تنظيم العديد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب. 
بدأت الشركة المتحدة استعداداتها لتنظيم وإقامة الكأس الرباعية بالقاهرة بإنهاء الترتيبات الخاصة باستقبال الفرق المشاركة في البطولة، وإنهاء التأشيرات والإقامة الخاصة بالمنتخبات خلال ساعات قليلة لوصول الفرق في موعدها لإقامة البطولة، وظهور الدورة بشكل يليق باسم مصر.
كما تم الاتفاق على رصد الشركة المتحدة للرياضة مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وميداليات وكأس للفريق البطل.
يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس، بينما يلتقي منتخب تونس فريق كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم 25 على المركزين الثالث والرابع، بينما يتواجه الفائزين يوم 26 على لقب البطولة.

اقرأ أيضًا.. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل استضافة دورة الإمارات الودية فى القاهرة

حسين الشحات الشحات مصر منتخب مصر حسام حسن

مواد متعلقة

منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد القاهرة استعدادًا للدورة الرباعية

حسام حسن يزور أحمد رفعت فى المستشفى للاطمئنان عليه

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة