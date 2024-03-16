منتخب مصر يعلن إصابة حسين الشحات واستبعاده من معسكر الفريق

خضع حسين الشحات لاعب منتخب مصر لأشعة ورنين مغناطيسي بعد أن اشتكى اللاعب من آلام عضلية خلال فترة الإحماء، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة، بعدما أثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه.

ونجحت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي وسيف الوزيري، بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري، في استضافة الكأس الودية الرباعية SU cup Cairo 2024 للمنتخبات والتي تضم مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة اعتذار الشركة الأجنبية المنظمة للدورة عن الوفاء بوعودها تجاه الأربعة منتخبات من إقامة وسفر وتوفير ملاعب تدريب على أعلى مستوى بما يتناسب مع حجم المنتخبات المشاركة في الدورة، لتنجح المتحدة في إنهاء الأزمة واستضافة الأربعة منتخبات في القاهرة، بعد موافقة الاتحادات الثلاثة على اللعب بالقاهرة، وثقتها على قدرة الجانب المصري في تنظيم بطولة كبيرة، خاصة أن المتحدة للرياضة سبق لها تنظيم العديد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب.

بدأت الشركة المتحدة استعداداتها لتنظيم وإقامة الكأس الرباعية بالقاهرة بإنهاء الترتيبات الخاصة باستقبال الفرق المشاركة في البطولة، وإنهاء التأشيرات والإقامة الخاصة بالمنتخبات خلال ساعات قليلة لوصول الفرق في موعدها لإقامة البطولة، وظهور الدورة بشكل يليق باسم مصر.

كما تم الاتفاق على رصد الشركة المتحدة للرياضة مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وميداليات وكأس للفريق البطل.

يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس، بينما يلتقي منتخب تونس فريق كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم 25 على المركزين الثالث والرابع، بينما يتواجه الفائزين يوم 26 على لقب البطولة.

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