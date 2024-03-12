الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

حسام حسن يزور أحمد رفعت فى المستشفى للاطمئنان عليه

أحمد رفعت لاعب فيوتشر
أحمد رفعت لاعب فيوتشر

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر علي التوجه للمستشفي المتواجد بها  أحمد رفعت لاعب فيوتشر للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية، بعد أن تعرض أحمد رفعت  للإصابة والإغماء وسقوطه داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطيرة.
وتواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في مباراة الاتحاد السكندري لمتابعة المباراة.

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لتوقف فى عضلة القلب بلقاء فيوتشر

وكشفت التقرير الطبية الأولية التى خضع لها اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر بتعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء مشاركته مع فريقه أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز.

وخرج اللاعب في عربة الإسعاف لعمل الإسعافات الأولية وإنقاذه بعد توقف عضلة القلب.

وكشف مراسل قنوات “أون تايم سبورت”، أن اللاعب بدأت تتحسن حالته تدريجيًا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من لقاء الاتحاد السكندري أمام مودرن فيوشرـ ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة دوري نايل، التي انتهت بالتعادل السلبي على استاد الإسكندرية، سقوط اللاعب أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية اللقاء. 

وعلى الفور استدعى حكم اللقاء عربة الإسعاف التي توجهت باللاعب لأقرب مستشفى، وطالب لاعبو الفريقين من الحكم؛ إلا أنه لجأ لإسقاط الكرة واستكمل اللقاء وأطلق صفارته بعد أقل من دقيقة.

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