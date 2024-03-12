الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لتوقف فى عضلة القلب بلقاء فيوتشر

اللاعب أحمد رفعت
اللاعب أحمد رفعت أثناء سقوطه فى أرضية الملعب

كشفت التقرير الطبية الأولية التى خضع لها اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر بتعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء مشاركته مع فريقه أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز.

وخرج اللاعب في عربة الإسعاف لعمل الإسعافات الأولية وإنقاذه بعد توقف عضلة القلب.

وكشف مراسل قنوات “أون تايم سبورت”، أن اللاعب بدأت تتحسن حالته تدريجيًا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من لقاء الاتحاد السكندري أمام مودرن فيوشرـ ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة دوري نايل، التي انتهت بالتعادل السلبي على استاد الإسكندرية، سقوط اللاعب أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية اللقاء. 

وعلى الفور استدعى حكم اللقاء عربة الإسعاف التي توجهت باللاعب لأقرب مستشفى، وطالب لاعبو الفريقين من الحكم؛ إلا أنه لجأ لإسقاط الكرة واستكمل اللقاء وأطلق صفارته بعد أقل من دقيقة.

مودرن فيوتشر محمد محمود تامر مصطفى الاتحاد السكندرى أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر

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