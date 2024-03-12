عاجل.. استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لتوقف فى عضلة القلب بلقاء فيوتشر

كشفت التقرير الطبية الأولية التى خضع لها اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر بتعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء مشاركته مع فريقه أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز.

وخرج اللاعب في عربة الإسعاف لعمل الإسعافات الأولية وإنقاذه بعد توقف عضلة القلب.

وكشف مراسل قنوات “أون تايم سبورت”، أن اللاعب بدأت تتحسن حالته تدريجيًا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من لقاء الاتحاد السكندري أمام مودرن فيوشرـ ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة دوري نايل، التي انتهت بالتعادل السلبي على استاد الإسكندرية، سقوط اللاعب أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية اللقاء.

وعلى الفور استدعى حكم اللقاء عربة الإسعاف التي توجهت باللاعب لأقرب مستشفى، وطالب لاعبو الفريقين من الحكم؛ إلا أنه لجأ لإسقاط الكرة واستكمل اللقاء وأطلق صفارته بعد أقل من دقيقة.