الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السجن لـ حليمة بولند.. يا ترى عملت إيه؟ (فيديوجراف)

حليمة بولند
حليمة بولند

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بسجن الإعلامية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، حليمة بولند، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، وذلك بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

وفي الفيديو جراف التالي نستعرض لكم كافة التفاصيل عن حبس حليمة بولند وسبب سجنها.

وكانت قد أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، حالة جدل واسعة مؤخرا بعد نشرها صورا لها بفستان الزفاف ومن قبلها توجيه دعوة لكل متابعيها لحضور الحفل.

وظهرت حليمة بولند في صور وفيديوهات نشرت لها مؤخرا وهي ترتدي ثوب الزفاف ودخلت للقاعة بزفة ولكن بدون عريس.

ويعد السبب الرئيسي لارتداء حليمة بولند لفستان الزفاف ليس الزواج ولكنه للمشاركة في أحد عروض الأزياء التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالكويت.

الإعلامية الكويتية تعرضت على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات الساخرة بسبب قبولها بهذا النوع من الإعلانات.

وتعتبر هذه القضية هي الأحدث في سلسلة من القضايا التي تواجهها بولند في قضاء الكويت.

من هي حليمة بولند؟

حليمة عبد الجليل قاسم حسن بولند، إعلامية كويتية من مواليد 10 ديسمبر 1980، اشتهرت بتقديم البرامج التليفزيونية والمقابلات، كما حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت مشوارها الإعلامي عام 2001 كطالبة في كلية الآداب بجامعة الكويت، حيث اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في برنامج "ذبست" على تليفزيون الكويت.

وتعتبر هذه القضية هي الأحدث في سلسلة من القضايا التي تواجهها بولند في قضاء الكويت.

حليمة عبد الجليل قاسم حسن بولند، إعلامية كويتية من مواليد 10 ديسمبر 1980. اشتهرت بتقديم البرامج التليفزيونية والمقابلات، كما حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت مشوارها الإعلامي عام 2001 كطالبة في كلية الآداب بجامعة الكويت، حيث اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في برنامج "ذبست" على تليفزيون الكويت.

حليمة بولند التحريض على الفسق والفجور محكمة الجنايات الكويتية الإعلامية سجن الإعلامية حليمة حبس حليمة بولند

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