اتحاد الكرة يكشف تفاصيل استضافة دورة الإمارات الودية فى القاهرة

كشف الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تفاصيل استضافة مصر الدورة الودية التي تضم منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا إلى جانب منتخب الفراعنة، في الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري بدلًا من دولة الإمارات.

وقال الدكتور إيهاب الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدخلت في الأمر وساهمت بشكل كبير في استضافة مصر للدورة الودية، لافتًا إلى اتحاد الكرة يستهدف في المقام الأول منتخب مصر الأول لكرة القدم، وتحقيق أكبر استفادة من البطولة الودية خاصة أنها أول فرصة يظهر فيها الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وأوضح عضو اتحاد الكرة، أن مصر تستضيف البطولة الودية، وستكون نقلة كبيرة لمصر في ظل اقتصاد عالمي يعاني، والتأكيد أن مصر ماضية في بناء الدولة الحديثة بإقامتها بنية تحتية عالية، متمنيًا أن يقام نهائي البطولة على استاد العاصمة الإدارية الجديدة للترويج له في ظل وجود منتخبات كبرى بالبطولات.

وعن موقف اللاعب الدولي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أكد أن هناك تواصلًا مع اللاعب وسيكون متواجدًا ضمن صفوف المنتخب حال تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، مبينًا أنه لا يوجد أي لغط وهناك تواصل بين الاتحاد واللاعب، بالإضافة إلى دور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه للمنتخب.

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