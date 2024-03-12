الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يبدأ معسكره الأربعاء.. وأبو الوفا رئيسا للبعثة

منتخب مصر
منتخب مصر

يبدأ منتخب مصر الأول معسكره بعد غدآ الأربعاء 13 مارس، استعدادآ للمشاركة في دورة الإمارات الودية والتي سيتخللها مباراتين وديتين.

 

ويترأس محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة منتخب مصر، في رحلتها إلى الإمارات يوم 17، لخوض بطولة ودية بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا.

 

ويواجه منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن نظيره النيوزيلندي، في الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري، بينما يلعب المنتخب التونسي أمام نظيره الكرواتي، ويلتقي الخاسران من المواجهتين في الخامس والعشرين من مارس، قبل مواجهة الفائزين في اليوم التالي، في ختام بطولة الإمارات الودية.

 

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الأولى بدورة الإمارات الودية يوم 22 مارس الجارى أمام نيوزيلندا، وفى حال الفوز سيلعب مع الفائز من مباراة تونس وكرواتيا يوم 26 من الشهر نفسه، بينما سيلعب مع الخاسر يوم 25 من الشهر نفسه فى حال الخسارة أمام نيوزيلندا.

 

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن طلب غريب من جانب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل خوض الدورة الودية التي تستضيفها الإمارات خلال شهر مارس الجارى بمشاركة منتخبات مصر ونيوزيلندا وتونس وكراوتيا .

 

وأكد المصدر أن العميد طالب مسئولى الجبلاية بعدم توجيه أى انتقادات للجهاز الفني، في حال تحقيق نتائج غير مرضية خلال دورة الإمارات التي سيخوضها منتخب مصر فى الفترة من 22 مارس وحتى 26 مارس الحالى .

 

وأوضح المصدر أن مدرب الفراعنة  اشترط أن تكون التصريحات في كل الأحوال إيجابية تجاه المنتخب، مطالباً بعدم انتقاده من جانب المسؤولين فى اتحاد الكرة، في ظل غياب بعض العناصر الأساسية في قائمة الفراعنة وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، فضلا عن ضم عناصر جديدة لقائمة المنتخب بغرض تجربتهم خلال المعسكر المقبل .

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