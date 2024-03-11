بعد اختيار حسام حسن.. هل يستحق أكرم توفيق الانضمام لمنتخب مصر؟

بالرغم من أن اللاعب أكرم توفيق لم يستعد مكانه في تشكيلة فريق الأهلي الأساسية عقب عودته من الإصابة بالغة الصعوبة لثاني مرة بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اختاره ضمن قائمته استعدادا لفترة التوقف الدولي التي تنطلق في شهر مارس الجاري.

عمومًا في الموسم الجاري لم يلعب أكرم سوى 10 مباريات، ولم يسجل أي هدف، كما أنه لم يصنع أي هدف وهى موزعة كالتالي:

الدوري المصري

3 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، ولعب فيها 196 دقيقة أمام أندية سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثاني، وخرج من الملعب في الدقائق الخمس الأخيرة، وسموحة في الأسبوع السابع، ولعبها كاملة، وبلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة ولم يلعب سوى الـ21 دقيقة الأخيرة.

كأس السوبر المصري

لقاء واحد في كأس السوبر المصري، ولم يشارك سوى في ربع الساعة الأخير أمام نادي مودرن فيوتشر في اللقاء النهائي.

دوري أبطال إفريقيا

3 مواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولعب فيها 182 دقيقة أمام كل من نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة ضمن المجموعة الرابعة، وغادر الملعب في الدقيقة 76، ونادي ميدياما الغاني في الجولة الخامسة، ولم يشارك سوى في الـ16 دقيقة الأخيرة، ونادي يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة، ولعب الدقائق التسعين.

الدوري الإفريقي

مباراتان في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم الأولى ضد نادي ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي في دور قبل النهائي، وشارك فيهما في 112 دقيقة بواقع 22 دقيقة في مباراة الذهاب، و90 دقيقة في مباراة الإياب.

كأس العالم للأندية

لقاء وحيد في بطولة كأس العالم للأندية ضد نادي فلومينينسي البرازيلي في دور الأربعة، وخرج من الملعب في ربع الساعة الأخير.

بغض النظر عن قلة مشاركات أكرم، فهو لاعب جيد جدا، ويحبه أي مدير فني إذ يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن، ولاعب الوسط المدافع، ولاعب الوسط الأيمن، فهناك ثقة تامة في أنه سوف يستعيد مستواه العالي، وفي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سوف يعيده إلى مكانه في التشكيلة الأساسية، فالمسألة مسألة وقت فقط، وجاهزية من وجهة نظر كولر.

كما أن حسام يحب جدا اللاعبين من نوعية أكرم الذين يلعبون بإخلاص وحماس شديدين، ويلعبون بقلب، وبجرأة شديدة، ولا يخافون، ويقاتلون في الملعب.

ضم حسام لأكرم بالرغم من قلة مشاركاته من أجل تحميسه، ورفع معنوياته، ومساعدته من أجل أن يستعيد مستواه السابق، وتوجيه رسالة إليه أنه لاعب مهم بالنسبة له، وداخل حساباته الفنية.