أكرم توفيق غاضب.. وكولر فى جلسة خاصة مع اللاعب: أنا خايف عليك

استفسر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، بعد استبعاده في مباراتي سموحة وشباب بلوزداد الجزائري، خلال الجلسة التي عقدها مع السويسري مارسيل كولر قبل ساعات من السفر إلى السعودية للمشاركة في مونديال الأندية.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن كولر أكد للاعب أنه يخشي عليه من الإصابات بسبب الالتحام القوي في المباريات، مشيرًا إلى أن المدرب السويسري قال للاعب: أنا خايف عليك إنت لسه راجع من إصابة طويلة ومتكررة، وأي تعامل بشكل خاطئ قد يؤثر بالسلب على مشوارك في الفترة القادمة.

وأضاف أن أكرم توفيق أبدى حزنه الشديد بعد استبعاده من المباريات الأخيرة، حيث يخشى على مكانه في التواجد مع المنتخب في أمم إفريقيا، خاصة أن فيتوريا المدير الفني للمنتخب مقتنع بإمكانات اللاعب، ولن يضمه في حالة ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الأهلي.

وأشار المصدر، إلى أن كولر طلب من اللاعب الحفاظ على نفسه، والتعامل مع الكرة بعقلانية وليس بشكل اندفاعي قد يؤثر بالسلب عليه ويبعده مرة أخرى عن الملاعب، في حالة استمراره بنفس الأسلوب في الالتحامات القوية مع الكرات المشتركة في المباريات.

فحوصات طبية لـ«عبدالقادر وكريستو»

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قال إن أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو، لاعبي الفريق، تعرضا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الأول على ملعب التتش.

ويخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وحصل الفريق على راحة، أمس، من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد مرتجى أمين صندوق النادى على متن طائرة، خاصة إلى المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة بين 12 و22 ديسمبر الجاري.