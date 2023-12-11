الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أكرم توفيق غاضب.. وكولر فى جلسة خاصة مع اللاعب: أنا خايف عليك

أكرم توفيق
أكرم توفيق

استفسر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، بعد استبعاده في مباراتي سموحة وشباب بلوزداد الجزائري، خلال الجلسة التي عقدها مع السويسري مارسيل كولر قبل ساعات من السفر إلى السعودية للمشاركة في مونديال الأندية.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن كولر أكد للاعب أنه يخشي عليه من الإصابات بسبب الالتحام القوي في المباريات، مشيرًا إلى أن المدرب السويسري قال للاعب: أنا خايف عليك إنت لسه راجع من إصابة طويلة ومتكررة، وأي تعامل بشكل خاطئ قد يؤثر بالسلب على مشوارك في الفترة القادمة.

وأضاف أن أكرم توفيق أبدى حزنه الشديد بعد استبعاده من المباريات الأخيرة، حيث يخشى على مكانه في التواجد مع المنتخب في أمم إفريقيا، خاصة أن فيتوريا المدير الفني للمنتخب مقتنع بإمكانات اللاعب، ولن يضمه في حالة ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الأهلي.

وأشار المصدر، إلى أن كولر طلب من اللاعب الحفاظ على نفسه، والتعامل مع الكرة بعقلانية وليس بشكل اندفاعي قد يؤثر بالسلب عليه ويبعده مرة أخرى عن الملاعب، في حالة استمراره بنفس الأسلوب في الالتحامات القوية مع الكرات المشتركة في المباريات.

فحوصات طبية لـ«عبدالقادر وكريستو»

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قال إن أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو، لاعبي الفريق، تعرضا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الأول على ملعب التتش.

ويخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وحصل الفريق على راحة، أمس، من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة  خالد مرتجى أمين صندوق النادى على متن طائرة، خاصة إلى المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

كولر أكرم توفيق الاهلى سموحة شباب بلوزداد الجزائري

مواد متعلقة

خالد مرتجى رئيسًا لبعثة الأهلى فى كأس العالم للأندية

"رجال يد الأهلى" يُغادر مطار دبى إلى القاهرة بعد حصد السوبر

إكرامي الشحات يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

موقف محمد عبدالمنعم الأخير لتمديد عقده مع الأهلى قبل أمم إفريقيا

رئيس سموحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بعد فتح باب التصويت بالإسكندرية

طاهر أبوزيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

ضياء السيد ومحمد صلاح أبوجريشة يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

وزير الشباب والرياضة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

خبير اقتصادي يكشف أهمية اتجاه مصر لإصدار سندات بالروبية الهندية

مسن بعد التصويت في الانتخابات: بمارس حقي الدستوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل