صلاح والشناوى والأهلى يتنافسون على جوائز الأفضل فى حفل كاف اليوم

تحتضن مدينة مراكش المغربية مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأفضل بالقارة السمراء لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حيث تنافس مصر بثلاث جوائز هذا العام.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2023 كلًا من اللاعبين: محمد صلاح، نجم المنتخب المصرى وفريق ليفربول الإنجليزى، وأشرف حكيمى، نجم المنتخب المغربى ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، وفيكتور أوسيمين، نجم المنتخب النيجيرى ولاعب نابولى الإيطالى.

نجمنا المصري محمد صلاح يتواجد للمرة الخامسة في القائمة للنهائية للمرشحين للأفضل حيث لم يغب منذ عام 2017 بعدما توج بها مرتين في 2017 و2018 على التوالي كما حل وصيفا في 2019 و2022.

صلاح يبحث عن إنجاز فريد حال تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العام حيث سيكون ثالث لاعب يحقق الجائزة ثلاث مرات بعد جورج ويا أسطورة ليبريا السابق والغاني عبيدي بيليه كما سيحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تحقيقًا للجائزة بعد صامويل إيتو ويايا توريه أصحاب الأربع جوائز.

وغادر القائمة كل من: الجزائرى رياض محرز، والسنغالى ساديو مانى، والثلاثى المغربى يوسف الناصيرى، وياسين بونو، وسفيان إمرابط، والثنائى الكاميرونى فينسنت أبوبكر وفرانك زامبو إنجويسا.

وينافس الجنوب إفريقى بيرسى تاو، لاعب الأهلى كل من الكونغولى فيستون مايلى، مهاجم بيراميدز واللاعب السابق ليانج أفريكانز التنزانى، والناميبى بيتر شالوليلى، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقى، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة بعدما نجح تاو في تقديم موسم مميز بشكل رائع ونجح فيه في التتويج مع الأحمر بدوري الأبطال لأول مرة وثاني مرة في تاريخه.

وفيما يتعلق بحراس المرمى، أعلن «كاف» عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل حارس فى إفريقيا، وضمت كلًا من: محمد الشناوى، حارس الأهلى والمنتخب المصرى، وياسين بونو، حارس الهلال السعودى والمنتخب المغربى، وأندريه أونانا، حارس المنتخب الكاميرونى ومانشستر يونايتد الإنجليزى.

وفى الإطار نفسه، كشف «كاف» عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل نادٍ فى إفريقيا، التى ضمت كلًا من: الأهلى المصرى، وماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، والوداد البيضاوى المغربى.

فيما ضمت قائمة أفضل الحارسات كلًا من: خديجة الرميشى، حارسة المنتخب المغربى ونادى الجيش الملكى، وشياماكا نادوزى، حارسة المنتخب النيجيرى وباريس إف سى الفرنسى، وأنديلى دلامينى، حارسة منتخب جنوب إفريقيا ونادى صن داونز.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب فى إفريقيا لعام ٢٠٢٣ كلًا من: أليو سيسيه، المدير الفنى لمنتخب السنغال، ووليد الركراكى، المدير الفنى لمنتخب المغرب، والجزائرى عبدالحق بن شيخة، المدير الفنى السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى والمدرب الحالى لسيمبا التنزانى.

وخرج بذلك السويسرى مارسيل كولر، من القائمة النهائية للمرشحين، بعد أن تواجد فى القائمتين الأولى والثانية اللتين أعلنهما «كاف» فى وقت سابق.