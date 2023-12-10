"دروجبا" يهنئ محمد صلاح عقب وصوله للهدف الـ150 في الدوري الإنجليزي

هنأ النجم الإيفواري السابق ديديه دروجبا، النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، عقب وصوله إلى الهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ديديه دروجبا، قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، في ديسمبر عام 2017، عقب فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي، قال فيها "تستحقها يا أخي، فخور بك جدا أسطورة في طور التكوين.. الأفضل لم يأت بعد".

ونشر «دروجبا» تغريدة جديدة عبر «تويتر» ردًا على تغريدته السابقة التي نشرها قبل ستة أعوام، قال فيها: " لقد غرّدت بذلك منذ ست سنوات والباقي أصبح تاريخا يا صلاح"

وأضاف دروجبا: "ألف مبروك يا أخي على إنجازك الجديد بالوصول لـ150 هدفا في الدوري الإنجليزي.. دمت مباركا".

Tweeted that six years ago…and the rest is history @MoSalah

Congratulations my Brother on another milestone

Stay blessed ❤️@premierleague 150 goals https://t.co/gCl5O4AE9j — Didier Drogba (@didierdrogba) December 9، 2023

وسجل محمد صلاح، هدفا لليفربول، في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي انتهت بفوز «الريدز» بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفه الـ 148 مع ليفربول في «بريميرليج» لتضاف إلى هدفيه اللذين سجلهما مع فريقه السابق تشيلسي، ليصبح إجمالي عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 150 هدفًا.

هدف صلاح جعله يصل لـ200 هدف مع ليفربول في 327 مباراة مع الريدز منذ انضمامه لصفوفه في عام 2017.