أخبار فاتتك|حقيقة طلب أكرم توفيق مغادرة الأهلي وشهداء ومصابين في غزة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

خالد بيبو يكشف حقيقة طلب أكرم توفيق الرحيل عن الأهلي

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق، من العناصر المؤثرة للفريق بصفة دائمة في المباريات.

وقال خالد بيبو، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع علي قناة "إي تي سي"، إن أكرم توفيق شارك مع الفريق في عدة مواجهات منذ بداية الموسم.

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فى اليوم الـ145 للعدوان.. شهداء ومصابون فى قصف مدفعى إسرائيلى لمناطق متفرقة بغزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي لمناطق متفرقة بقطاع غزة.

وبشأن آخر الأحداث في اليوم الـ145 للعدوان الاسرائيلي، تركزت الغارات على مدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس،واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

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مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان 2024

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن مواعيد البنوك في رمضان 2024، مع اقتراب الشهر الفضيل والمقرر له فلكيا الإثنين 11 مارس المقبل.

وزادت عمليات البحث على المنصات الإلكترونية عن موعد عمل البنوك خلال شهر الصيام وعدد ساعات العمل يوميا.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024 من أبرز الموضوعات التي تشغل بال المصريين في الأيام الأخيرة، إذ تستعد الأسر لشهر رمضان الذي بقى عليه أقل من أسبوعين بتخزين السلع، ولعل أبرزها الدواجن من الفراخ البيضاء والبط.

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بعد صفقة رأس الحكمة.. الباز: نحتاج لحماية النشء من العقلية الإخوانية

أبدى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، تعجبه ممن يتساءل لماذا لا تعلن الدولة عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة؟، مؤكدا أن الدولة أعلنت بالفعل عن كل التفاصيل، عن المكان والمساحة والتكلفة ومراحل المشروع.

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