تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد و غدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات وتفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر

يسود يوم الأحد طقس مائل للبرودة قليل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وايضا على السواحل الشمالية، والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

في محافظة القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

وفي محافظة الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

وفي محافظة السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

ما هي حالة الطقس غدًا؟

شبورة مائية من 4 إلى 9 صياحًا، تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

في محافظة القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

وفي محافظة الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

وفي محافظة السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تتعرض محافظة الإسكندرية، إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وتستمر لمدة 6 أيام، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر في أثناء القيادة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أما عن حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع، فهناك أجواء مستقرة ودافئة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلة للحرارة على جنوب الصعيد بينما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أفادت الأرصاد الجوية، تشهد البلاد خلال الـ 6 أيام المقبلة استقرارًا في الأحوال الجوية، مشيرة إلى طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وسيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية.

أما عن حالة الطقس ليلًا اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل فهو شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد، مع أمطار على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وقد تصل إلى القاهرة.