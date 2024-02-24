يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي، للاستعلام ودفع الفواتير بطرق سريعة وسهلة عبر الرابط الإلكتروني شركة «بتروتريد» للغاز الطبيعي ويستطيع المواطن الأن بمجرد الضغط على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي، معرفة قيمة فاتورة الغاز وأخر موعد للدفع وكل ذلك بشكل إلكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

يعرض موقع “الدستور” في تقريره اليومي والخدمي رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد، إلكترونيًا، وإليكم التفاصيل الكاملة حيث أطلقت شركة «بتروتريد» للغاز الطبيعي طرق كثيرة للمواطنين وسبل متوفرة لكيفية إدخال قراءة عداد الغاز بخطوات سهلة وسريعة في وحداتهم السكانية وأيضًا داخل المنشآت الصناعية أو التجارية، إذ تحمي هذه الخطوة من تجنب تراكم فواتير الغاز أو التعرض للدخول في شرائح استهلاك أعلى شهريًا.

تقدم شركة بتروتريد لعملائها سهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بفواتير الغاز و خيارات الدفع من خلال موقعها الإلكتروني، ويمكن للمستخدمين الدخول إلى الصفحة المعنية بالضغط على هذا الرابط (من هنا).

كيفية تسجيل قراءة الغاز المنزلي 2024

1 - انتقل إلى الصفحة الرئيسية لشركة بتروتريد عن طريق الضغط على الرابط المخصص لذلك.

2 - في حال كان لديك حساب مسجل مسبقًا، قم بتسجيل الدخول باستخدام معلوماتك الشخصية، إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء واحد جديد بتقديم تفاصيل عداد الغاز الخاص بك.

3 - سيُطلب منك بعد ذلك تقديم بيانات محددة مثل رقم العداد، معلومات العقار، المنطقة، والوحدة السكنية، التي يمكن الحصول عليها من فواتير الغاز السابقة الخاصة بك.

4 - عند إدخال هذه المعلومات بشكل صحيح، ستتمكن من مشاهدة تفاصيل فاتورتك بما في ذلك المبلغ المستحق وتاريخ السداد المقرر.

أخر موعد لسداد فاتورة الغاز

وفي السياق ذاته، حددت شركة بتروتريد الفترة الخاصة لتسجيل قراءة عداد الغاز من يوم 1 إلى 15 من كل شهر فرصة 30 يومًا على دفع قيمة الفاتورة.

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