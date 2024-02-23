الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مسلسلات رمضان 2024.. أبطال وقصة مسلسل مليحة بطولة "ميرفت أمين"

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

يبحث عشاق مسلسلات رمضان 2024 عن أبطال وقصة مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل.

يبحث محبو الدراما الشيقه والمتنوعة عن أحداث مسلسل مليحة، الذي تصدرالتريند سريعًا خلال الأيام الماضية عقب طرح بوستر العمل الذي ينتمي إلى فئة الـ15 حلقة.

تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟

مسلسلات رمضان 2024..  أبطال وقصة مسلسل مليحة بطولة "ميرفت امين" 


أبطال مسلسل مليحة

ويقوم ببطولته كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل  و رحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

موعد أول يوم رمضان 2024

يحل موعد أول يوم رمضان وفقًا للحسابات الفلكية، الإثنين، 11 مارس 2024، لكن يبدأ الصيام فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شعبان، الموافق الأحد 10 مارس، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

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