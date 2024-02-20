الثلاثاء 20 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية علي الطيب في مسلسل مليحة

علي الطيب
علي الطيب

تزامنًا مع الأحداث التي تشهدها فلسطين الفترة الحالية، تصدر مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، التريند ومحركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن البوستر التشويقي للمسلسل، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" أبطال وقصة مسلسل مليحة. 

أبطال مسلسل مليحة 

شارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-ميرفت أمين 

-الفنانة الفلسطينية سيرين خاس

-أشرف زكي

-أمير المصري

-مروة أنور

-حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين

-تأليف رشا الجزار

-إخراج عمرو عرفة

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تفاصيل شخصية علي الطيب في مسلسل مليحة

يواصل الفنان علي الطيب تصوير دوره في المسلسل الدرامي "مليحة"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويجسد الفنان علي الطيب خلال الأحداث دور طبيب يعمل بمستشفى رفح الحدودية يواجه العديد من الأزمات.

قصة مسلسل مليحة 

يواصل أبطال عمل مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تصويره على قدم وساق تحت قيادة المخرج عمرو عرفة، وينتمي هذا المسلسل إلى فئة الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة والتي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، فكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد احداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية اليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وتعتبر سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة نشأت في القاهرة وعمان، ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين 2020 والحرم 2022.

وطرحت شركة +ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل "مليحة"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر البوستر طفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من دمار خلال الوقت الحالي.

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