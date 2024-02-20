الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. مي سليم تروج لمسلسلها الجديد "سر إلهي"

مي سليم
مي سليم

تواصل الفنانة مى سليم تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي" مع النجمة روجينا والمخرج روؤف عبد العزيز، حيث تقدم شخصية محورية ضمن الأحداث.

وروجت مي للعمل عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بنشرها لصورة بوستر العمل المنفرد والذي تظهر عليه بتفاصيل تعبر عن الشخصية التي تقدمها وعلقت انتظرونا في سر إلهي.

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تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 

تدور أحداث مسلسل سر إلهي في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض "سر إلهي"، بطولة روجينا خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، و روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

أبطال مسلسل


تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

 

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