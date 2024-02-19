مجدي أبو عميرة سعيد بـ"عتبات البهجة" لهذه الأسباب

أعرب المخرج مجدى أبو عميرة، عن سعادته بالاشتراك مع الفنان يحيى الفخراني في أحدث أعماله الفنية مسلسل "عتبات البهجة"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وأشار "أبو عميرة" في بيان، إلى سعادته بعودته للتعاون من جديد مع المنتج جمال العدل، والعدل جروب، لافتًا إلى أن هذه الشركة بمثابة بيته الفنى، حيث قدم معها مجموعة من أفضل مسلسلاته الناجحة مثل "ملك روحى" و"أحلام عادية" لـ يسرا، و"محمود المصرى" لـ محمود عبد العزيز.

تفاصيل تعاون أبو عميرة مع الفخراني

وقال أبو عميرة: أجد ارتياحًا شديدًا فى التعاون مع المنتج جمال العدل، لأنه منتج فنان فاهم دراما بشكل محترف، وله رؤية إنتاجية وفنية في جميع الأعمال التي قدمناها سويا، لذلك كان بفضل الله النجاح حليفنا فى جميع الأعمال التى تعاوننا فى تقديمها.

وأضاف: متفاءل جدًا بمسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، في ظل وجود رواية متميزة للأديب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار تمت صياغته بشكل متميز للكاتب مدحت العدل، وكذلك شركة إنتاج وفرت كل الإمكانيات من أجل خروج العمل فى أفضل شكل، لذلك استطيع أن أقول عنه، أننا أمام عمل يليق بالدراما المصرية.

يذكر أن مسلسل" عتبات البهجة"، يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير يحيى الفخراني، كل من النجوم جومانا مراد وصلاح عبد الله وهشام إسماعيل وعمرو صحصاح وعلاء زينهم ومحسن منصور، ومن الشباب هنادي مهنا ومطرب المهرجانات عنبة.

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخراني.