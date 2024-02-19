الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مجدي أبو عميرة سعيد بـ"عتبات البهجة" لهذه الأسباب

الفنان يحيى الفخراني
الفنان يحيى الفخراني

أعرب المخرج مجدى أبو عميرة، عن سعادته بالاشتراك مع الفنان يحيى الفخراني في أحدث أعماله الفنية مسلسل "عتبات البهجة"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

txt

بوستر جديد لكريم عبدالعزيز فى "الحشاشين" رمضان 2024

txt

مسلسلات رمضان 2024| أسما إبراهيم بشخصية جديدة فى "عتبات البهجة"

txt

روجينا عن مسلسلها الجديد "سر إلهى": "يا رب نجاح وتوفيق ومدد بلا عدد"

txt

محمد شاهين وعلى قاسم يغيران جلدهما فى مسلسل "لحظة غضب"

txt

مسلسلات رمضان 2024| التفاصيل الكاملة لشخصية محمد علاء فى صيد العقارب

txt

ريهام حجاج بـ"لوك كوميدى".. تفاصيل "الصدفة" فى حياتها

txt

مشاهدات مرتفعة لبرومو مسلسل نيللى كريم "فراولة"

txt

روجينا تروج لـ"سر إلهى" وتشكر رءوف عبدالعزيز

txt

مسلسلات رمضان 2024.. جورى بكر تتاجر فى الأدوية الفاسدة بـ"مسار إجبارى"

txt

العوضى لـ"الدستور": "حق عرب" عمل مميز يحترم عقلية المشاهد

وأشار "أبو عميرة" في بيان، إلى سعادته بعودته للتعاون من جديد مع المنتج جمال العدل، والعدل جروب، لافتًا إلى أن هذه الشركة بمثابة بيته الفنى، حيث قدم معها مجموعة من أفضل مسلسلاته الناجحة مثل "ملك روحى" و"أحلام عادية" لـ يسرا، و"محمود المصرى" لـ محمود عبد العزيز.

تفاصيل تعاون أبو عميرة مع الفخراني

وقال أبو عميرة: أجد ارتياحًا شديدًا فى التعاون مع المنتج جمال العدل، لأنه منتج فنان فاهم دراما بشكل محترف، وله رؤية إنتاجية وفنية في جميع الأعمال التي قدمناها سويا، لذلك كان بفضل الله النجاح حليفنا فى جميع الأعمال التى تعاوننا فى تقديمها.

وأضاف: متفاءل جدًا بمسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، في ظل وجود رواية متميزة للأديب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار تمت صياغته بشكل متميز للكاتب مدحت العدل، وكذلك شركة إنتاج وفرت كل الإمكانيات من أجل خروج العمل فى أفضل شكل، لذلك استطيع أن أقول عنه، أننا أمام عمل يليق بالدراما المصرية.

يذكر أن مسلسل" عتبات البهجة"، يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير يحيى الفخراني، كل من النجوم جومانا مراد وصلاح عبد الله وهشام إسماعيل وعمرو صحصاح وعلاء زينهم ومحسن منصور، ومن الشباب هنادي مهنا ومطرب المهرجانات عنبة.

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخراني.

مجدي أبو عميرة يحيي الفخرانى اعتزال يحيى الفخراني الدكتور يحيى الفخراني الفنان القدير الدكتور يحيى الفخراني الفنان القدير يحيى الفخراني

مواد متعلقة

بوستر جديد لكريم عبدالعزيز فى "الحشاشين" رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| أسما إبراهيم بشخصية جديدة فى "عتبات البهجة"

روجينا عن مسلسلها الجديد "سر إلهى": "يا رب نجاح وتوفيق ومدد بلا عدد"

محمد شاهين وعلى قاسم يغيران جلدهما فى مسلسل "لحظة غضب"

مسلسلات رمضان 2024| التفاصيل الكاملة لشخصية محمد علاء فى صيد العقارب

ريهام حجاج بـ"لوك كوميدى".. تفاصيل "الصدفة" فى حياتها

مشاهدات مرتفعة لبرومو مسلسل نيللى كريم "فراولة"

روجينا تروج لـ"سر إلهى" وتشكر رءوف عبدالعزيز

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأونصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل بالملاحة الوطنية

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو