مسلسلات رمضان 2024.. جوري بكر تتاجر في الأدوية الفاسدة بـ"مسار إجباري"

بدأت الفنانة جوري بكر الأسبوع الماضي تصوير دورها في مسلسل "مسار إجباري" المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

وتجد “جوري” شخصية "سناء" صاحبة شركة أدوية فاسدة ضمن أحداث المسلسل المكون من 15 حلقة، وتسعى للوصول إلى السلطة والثروة بوسائل غير مشروعة.

ومن المقرر عرض “مسار إجباري” على شاشات “المتحدة” للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024.

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل محسن منصور، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.