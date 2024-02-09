وفد فني مصري يطير إلى العراق لحضور مهرجان بغداد السينمائي الدولي

تواجد عدد كبير من النجوم داخل مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور مهرجان بغداد السينمائي الدولي.

حضر كل من محمد أبو داوود وعبدالعزيز مخيون ونهال عنبر ومنال سلامة وحمزة العيلي ودنيا عبدالعزيز وأحمد وفيق وآخرين.

والتقط الجمهور المسافر إلى العراق الصور التذكارية معهم قبل انطلاق الطائرة.

مهرجان بغداد السينمائي

قال مدير مهرجان بغداد السينمائي الدكتور حكمت البيضاني، في بيان صحفي، إن المهرجان سيشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز المهرجان القيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام روائية عراقية وتسعة أفلام عربية لنخبة من المخرجين البارزين عراقيًا وعربيًا، وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة 16 فيلمًا، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة 10 أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك (الإنيمشين) مشاركة 10 أفلام.

مهرجان بغداد السينمائي الدولي

مهرجان بغداد السينمائي الدولي

مهرجان بغداد السينمائي الدولي