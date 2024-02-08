الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

وبينا معاد
وبينا معاد

يحقق مسلسل وبينا معاد حالة نجاح كبير خلال الايام الماضية وذلك بعدما عرض منه 20 حلقة وسيتم عرض الحلقات الباقية تباعًا حيث يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة ال 21 منه 

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 21

العمل سيتم عرض حلقته الـ21 يوم السبت المقبل في تمام الثامنة مساءً عبر قناة dmc وقبلها يعرض على منصة واتش ات، حيث تم عرض الحلقة ال 21 فعليا، ليتم عرض الحلقة السابعة عشر مساء اليوم في الثانية عشر صباحا عبر المنصة الشهيرة.

موعد إعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 21

أما الإعادة الأولى لمسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني ستكون الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، أما عرض العمل على دي إم سي دراما الإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساءا.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 20.. أبرز الأحداث

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 19

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 لـ شيرين رضا الحلقة 19 على قناة DMC

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تفاصيل قصة مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد حول عائلتين مختلفتين، عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

مسلسل وبينا ميعاد من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة.

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