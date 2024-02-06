الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 19

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد

تواصل شبكة قنوات DMC وdmc drama عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد. 

وحقق مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني نجاح كبير بين الجمهور خاصة ان العمل يستكمل ما بدأه الجزء الأول من أحداث متشابكة وعلاقات بين اسرتي “حسن”  و “نادية”. 

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني مع اقتراب حلقات العمل من نهايتها. 
ويرغب قطاع عريض من الجمهور في معرفة مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 19. 

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 19

يعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 19 مساء اليوم عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة السابعة والنصف مساء فيما يعرض على dmc drama في الحادية عشر مساء. 

مواعيد عرض واعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من السبت إلى الأربعاء عبر شبكة قنوات DMC في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد مرة أخرى  الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني  على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد مرة أخرى الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالتزامن مع عرضه علي منصة watch it الرقمية. 

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وتكشف الحلقة الجديدة من مسلسل وبينا ميعاد 2 عن خيانة يحيى لزوجته ويكشف سر علاقته بمهندسة الديكور التي تعمل معه لينفي عن رمزي شكوك زوجته في خيانته لها. 

وتدور قصة مسلسل وبينا معاد 2 الحلقه 19 في إطار كوميدي حول عائلتين مختلفتين،هما عائلة "حسن" الذي توفيت زوجته وتركت له 5 شباب نشأوا على الديمقرطية، وعائلة "نادية" التي طلقت من زوجها  تاركا لها 4 فتيات. 

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحا كبيرا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية.
 

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2 

  • شيرين رضا
  • صبري فواز
  • بسمة
  • مدحت صالح
  • يوسف الكدوانى
  • اميرة اديب
  • وفاء صادق
  • محمد سليمان
  • هاجر الشرنوبي
  • محمد مهران
  • نادية رشاد
  • اية سليم
  • عايدة فهمي
  • هيدي كرم
  • نور محمود
  • إنتاج شركة سكوير ميديا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
  • إخراج وتأليف هاني كمال.
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