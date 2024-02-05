الشركة المنظمة لحفل "100 سنة أم كلثوم" تتبرع بتذكرتين رويال في مزاد علني لصالح أهل غزة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل «100 سنة أم كلثوم» بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التبرع بتذكرتين (رويال – ROYAL) في مزاد علني لصالح أهل غزة.

وكشفت الشركة المنظمة في بيان لها، أن ريع التذكرتين سيذهب إلى الهلال الأحمر المصري لمساعدة ضحايا الأحداث الجارية في قطاع غزة، وذلك في إطار تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف العصيبة.

وتبدأ المزايدة على التذكرتين بداية من 10 آلاف جنيه مصري لكل تذكرة، ومن المقرر أن تنتهي المزايدة على التذكرتين يوم 15 فبراير 2024.

وبحسب بيان الشركة يأتي هذا التبرع انطلاقًا من الدور المستمر في مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم صموده في هذه الظروف العصيبة، باعتباره واجبًا ومسؤولية تقع على عاتق البشرية والإنسانية جمعاء، خاصة في ظل الأحداث المؤسفة التي يمر بها قطاع غزة في الفترة الأخيرة.

وكانت الشركة المنظمة، قد أعلنت مسبقًا عن نفاد تذاكر حفل «100 سنة أم كلثوم» المقرر إقامته يوم 21 فبراير في المتحف المصري الكبير، ونشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق «فيسبوك» و«إنستجرام»"، وأوضحت خلاله نفاد تذاكر الحفل بالكامل، وعلقت: «شكرًا علي الثقة والدعم المستمر».

ومن المنتظر أن يحيي الحفل الغنائي العالمي، كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي، وهم الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، وذلك تحت رعاية كلًا من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك تحت رعاية كلًا من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.