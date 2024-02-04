مواعيد عرض مسلسل بين السطور قصته وأبطاله.. الحلقة 6

تعرض شبكة قنوات ON اليوم الحلقة 6 من المسلسل الدرامي الجديد “بين السطور” من بطولة النجمة صبا مبارك وأحمد فهمي.

وحقق مسلسل بين السطور نجاح كبير منذ انطلاق أولى حلقاته يوم الأحد الماضي عبر قناتي ON وON drama.

وبدأ الجمهور في البحث عن مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور الذي لاقي استحسان الجمهور والنقاد.

وتصدر مسلسل بين السطور لصبا مبارك قائمة الأكثر بحثا وتداولا عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 6 وقصته وأبطاله.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل بين السطور

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل بين السطور مساء اليوم عبر قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء بينما تعرض الحلقة 6 مسلسل بين السطور لصبا مبارك في تمام الساعة العاشرة مساء عبر قناة ON drama.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل بين السطور لصبا مبارك

مسلسل بين السطور مكون من 30 حلقة ويعرض بشكل يومي من الأحد إلى الخميس عبر قناة ON على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويعرض مسلسل بين السطور على شاشة ON في الساعة 8 مساءً ويعاد عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور مأخوذ من نسخة كورية، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن الشباب.

تدور أحداث قصة العمل بين الأبطال الرئيسية وهم الفنانة صبا مبارك التي تلعب دور المذيعة التي تتورط في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها وتعود لقصة حبها مع محمد علاء جامايكا، وأحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي ليظهر في حياة هند سالم من جديد ومن ثم تتصاعد الأحداث.