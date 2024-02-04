مواعيد عرض الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد.. الحلقة 17 محور اهتمام الملاييت حاليا، وذلك وفقا للأحداث الشيقة والعلاقات متشابكة التي تصدر الجزء الثاني من المسلسل والذي تشارك في بطولته شيرين رضا وصبري فواز تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد عرض نصف حلقاته على قناة dmc.

مواعيد عرض الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد.. الحلقة 17

يرغب قطاعه عريض من الجمهور في معرفة مواعيد عرض الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد.. الحلقة 17 حيث يعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة dmc بينما تعرض على dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد مرة أخرى الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

مواعيد عرض واعادة مسلسل وبينا ميعاد 2 على dmc drama

بينما يعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد مرة أخرى الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالتزامن مع عرضه علي منصة watch it الرقمية.

ملخص الحلقة 16 من مسلسل وبينا ميعاد 2

شهدت الحلقة 16 من مسلسل وبينا ميعاد 2 أحداث مختلفة حيث يستمر رمزي في محاولة التقرب من ميدو من أجل إسعاد شذى بينما تعاني نادية من مسؤلية المنزل في ظل غياب حسن، حيث تتمرد نيللي عليها وتعاني من المذاكرة مع ديشا.

وتربط نادية علاقة ليلى وشريف بنتائج ليلى آخر العام، بينما تشعر هند بالحزن لعدم اكتراث طاهر لها، أما أروى فيثير علي غيرتها خاصة بعدما استمعت ليلى لرسالة من فتاة على هاتف على.

كما يتم افتتاح مطعم يحيى ورمزي، وتحضر دينا الافتتاح وتحاول نادية حل لغز العلاقة التي تجمع دينا بأحد الرجلين يحيى أو رمزي.

قصة مسلسل وبينا ميعاد 2

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحا كبيرا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية وكان مناسب لجميع الفئات العمرية

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

شيرين رضا

صبري فواز

بسمة

مدحت صالح

يوسف الكدوانى

اميرة اديب

وفاء صادق

محمد سليمان

هاجر الشرنوبي

محمد مهران

نادية رشاد

اية سليم

عايدة فهمي

هيدي كرم

نور محمود

إنتاج شركة سكوير ميديا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

إخراج تأليف هاني كمال.

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