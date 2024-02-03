تطور الأحداث.. مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الـ 16

تتصاعدة حدة البحث عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد2 حيث تعرض اليوم السبت، الحلقة 16 من أحداث المسلسل للنجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، ونخبة كبيرة من النجوم والفنانين، وذلك على شبكة قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة الثامنة مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية فى نفس التوقيت.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 على قنوات DMC

يتسأل المواطنين عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 والذي يعرض مسلسل "وبينا ميعاد2" قناة dmc يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الواحدة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

كما تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، عبر شاشة dmc دراما، لأول مرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الأولى في الساعة التاسعة صباحًا يوم اليوم التالي، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساءً.

كما تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، على منصة واتش ات الأصلية، قبل العرض على قناة دي أم سي.

تصاعد أحداث الحلقة 16 لمسلسل وبينا ميعاد2

ومن المقرر أن يشهد مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 16، تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد محاولات "يوسف" ويجسده الفنان الشاب يوسف الكدواني، للعودة إلى "أروى" الفنانة الشابة آيه سالم، وذلك بعد أن قرر يوسف أن يثير غيرة أروى عن طريق قبول خطة أشقائه حول إبهامها بدخوله في علاقة جديدة، بعد رؤيته للبرومو الجديد لبرنامجها.

كما تبدأ نادية وتجيدها النجمة شيرين رضا، فى حل اللغز ومحاولة كشف الحقيقة، بعد أن أخبرتها كلا من شذى وفريدة بأن زوج الأخرى على علاقة بدينا مهندسة الديكور.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد2

يشارك فى بطولة مسلسل وبينا ميعاد2، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، يوسف ماجد الكدواني، آية سالم، أميرة أديب، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، أحمد فريد، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، أسامة الهادى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

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