مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية صدقى صخر فى مسلسل "فراولة" أمام نيللى كريم

يواصل النجم صدقى صخر، تصوير دوره فى أحداث مسلسل "فراولة" أمام النجمة نيللى كريم، تمهيدا لعرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صدقى صخر.. طبيب نفسي فى مسلسل "فراولة" أمام نيللى كريم

ويجسد صدقى صخر، داخل أحداث مسلسل فراولة، شخصية جديدة ومختلفة عن كل ما قدمه من قبل، تتجسد فى "طبيب نفسى" وهو أحد الأدوار الرئيسية التى تسهم فى تحريك الأحداث بشكل كبير.

"فراولة" يسجل التعاون الأول بين صدقى صخر ونيللى كريم

ويسجل مسلسل "فراولة" التعاون الأول بين صدقى صخر ونيللي كريم، ويجسد كل منهما دورا جديدا ومختلف تماما عن أعمالهما السابقة، حيث تجسد نيللى كريم شخصية ابنة حارس عقار الذى يجسده الفنان حجاج عبدالعظيم ووالدتها قارئة للفنجان في أحداث المسلسل وتجسدها الفنانة القديرة لبنى ونس.

فى سياق متصل، يقوم المخرج محمد علي، بمعاينة جزء كبير من أماكن تصوير المشاهد الخارجية، بجانب الديكور الأساسي الذى يتم التصوير خلاله حاليا، بالإضافة إلى أنه يعقد جلسات عمل مكثفة مع الجهة المنتجة لترشيح باقى النجوم والفنانين المشاركين، وإبرام التعاقدات الرسمية مع عدد كبير من الأبطال.

تفاصيل وأحداث مسلسل فراولة

مسلسل فراولة ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، القصيرة الحلقات إذ يحتوى على 15 حلقة فقط، والعمل يتناول قصة فتاة فقيرة ذات طموحات عالية للوصول إلى أبعد الحدود لكن بطرق شرعية، فتلجأ إلى السوشيال ميديا وتحاول الظهور عليها بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع من أجل تحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، وهي الشخصية التي تقدمها نيللي كريم خلال العمل.

ومن المتوقع عرض مسلسل "فراولة" خلال النصف الثاني من شهر رمضان المقبل، عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صناع وأبطال مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللى كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، أحمد فهيم، شيماء سيف، علا رشدي، تونى ماهر، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.