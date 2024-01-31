يسرا: "ليلة العيد" يناقش المشكلات الاجتماعية بشكل مختلف

أعربت النجمة يسرا، عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تتلقاها عن أحدث أفلامها "ليلة العيد"، والذي يعرض حاليًا بالسينمات، وينافس في موسم إجازة منتصف العام الدراسي الجديد، أمام عدد كبير من الأفلام في دور العرض.

وقالت يسرا، إن فيلم "ليلة العيد" جمع كل المشاكل الاجتماعية بشكل مختلف فهو ليس حدوتة واحدة بل مجموعة من الحواديت التي جرى "تضفيرها" بشكل جميل جدًا على يد الكاتب والسيناريست أحمد عبدالله ومن إخراج المتميز سامح عبدالعزيز.

يسرا: فرحانة جدا بـ "ليلة العيد"

وتابعت يسرا، خلال استضافتها فى برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "لازم نقدم حاجة مميزة لها مذاق مختلف حتى لو قدمنا أنواع كوميدية لازم نعمل حاجة مخصوصة تتناول مشاكل حقيقية ولا أقلق من ذوق المشاهد وعارفة أن ممكن ميعجبش أو يخافوا يتفرجوا عليه أو ميحبوش علشان بيوجع لكن عارف أني عاملة حاجه صح وفرحانة بها".

سامح عبدالعزيز: فيلم ليلة العيد يلقى الضوء على الأزمات التى تواجهها المرأة في المجتمع

من جانبه، أشاد المخرج سامح عبدالعزيز، بأداء النجمة يسرا، قائلًا: "فنانة ذكية جدًا والمشاكل التي تناولها الفيلم شعرت بها يسرا في مجتمعنا ورغم أن الفيلم مر عليه عام ونصف في تجربة خروجه للنور لكن الترسبات والتراكمات لمشاكل المرأة تزيد أكثر ولهذا شعرت بالموضوع".

أما عن أسباب تأخر الفيلم لمدة عام ونصف، قال خلال حواره إلى البرنامج إن هذه المسألة تخص المنتج أحمد السبكي ومن حظ الفيلم أن المشاكل موجودة في المجتمع ولم تتغير، مشددًا خلال استضافته برفقة نجوم العمل مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، على أن الفيلم يحاول إلقاء الحجر في المياه الراكدة في المشاكل التي يتناولها لإثارة انتباه المجتمع لها.

ماذا قالت نجلاء بدر عن مشاهدها الجريئة فى ليلة العيد

من جهتها، قالت الفنانة نجلاء بدر إن مشكلة الختان التي تناولها فيلم "ليلة العيد" لازالت موجودة حتى الآن ولم يتم تناول الملف بشكل صحيح عند فتحه، ويجب أن يتم مناقشة الملف بشكل مختلف بالتعاون بين رجال الدين والاطباء حتى يعلم المجتمع أنه ظاهرة غير صحيحة ".



وعن مشهد العلاقة الزوجية الجريء الذي تناوله الفيلم، كشفت: "المشهد مش فج وأنا لم أقلق من المشهد ولم أتوقف عنه أثناء تصويره، ولم أسأل المخرج حتى كيف سيتم تصويره.. ولا بعد ماصورته سألت إزاي سيتم مونتاجه".

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