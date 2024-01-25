انطلاق فيلم "ليلة العيد" ليسرا بدور العرض المصرية

انطلق قبل قليل فيلم «ليلة العيد» بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم في دور العرض السينمائية للمشاركة في موسم إجازة منتصف العام الدراسي الجديد، حيث ينافس الفيلم عددًا كبيرًا من الأفلام المعروضة في دور العرض.

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا

واحتفلت النجمة يسرا وعدد من نجوم الفيلم بالعرض الخاص للفيلم الجديد خلال الساعات الماضية بإحدى السينمات الكبرى رفقة صناع العمل وعدد من الأصدقاء تمهيدًا للانطلاق الرسمي للفيلم الذي بدأ في تمام العاشرة من صباح اليوم الخميس.

تفاصيل فيلم "ليلة العيد"

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.



يشهد الأسبوع الأخير من شهر يناير انتعاشة سينمائية كبيرة بالتزامن مع انطلاق موسم إجازة منتصف العام الدراسي. وتشمل قائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي أفلامًا جديدة مثل فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وفيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا.