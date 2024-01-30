الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الموسيقى العربية للتراث تغنى من نوادر مؤلفات الطرب على مسرح معهد الموسيقى.. الخميس

المايسترو فاروق البابلي
المايسترو فاروق البابلي

 تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، مساء بعد غد الخميس الأول من فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية، فى إطار سلسلة فعاليات وزارة الثقافة الهادفة لالقاء الضوء على نوادر اعمال الطرب.

الموسيقى العربية تتغنى بأعمال التراث

برنامج حفل ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج مختارات من اهم مؤلفات الموسيقى العربية منها موشح عنق المليح الغالى، يا رايحين الغورية، الحلو أبو شامة، هقابله بكرا، جمال الدنيا، الحلو حياتى، فى يوم من الأيام، أيظن، دور هوى حبيبى وافقنى، مقدرش احب اتنين، على عينى، جمالك بيزيد في عينيا، كل الحلوين ظالمين، تفرق كتير، الصبح بدرى، إمتى الزمان، عقبالك يوم ميلادك وموسيقى بحلم بيك.

أداء كلا من المطربين محيى صلاح، أنغام مصطفى، أحمد محسن، اسماء كمال، نهى حافظ، أحمد الوزيرى، حنان عصام، أحمد صبرى.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل، وهي 

ـ الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير موقع تذكرتي.

ـ تفتح أبواب دخول الحفل قبل ميعاد الحفل بساعة.

ـ عند دخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا، ويلزم ارتداء الملابس الكلاسيكية.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير عقب انطلاق الحفل

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث فرقة الموسيقي العربية للتراث المايسترو فاروق البابلي نوادر مؤلفات الطرب الأوبرا

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